Маліновський: Нiколи не забудемо, нiколи не пробачимо
17:23 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вкотре прокоментував вторгнення Росії в Україну.
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25’ Луїс Мурієль
49’ Луїс Мурієль
Чарльз Арангіс 11’
Мусса Діабі 63’
11’ Чарльз Арангіс
25’ Луїс Мурієль
49’ Луїс Мурієль
63’ Мусса Діабі
"Нiколи не забудемо, нiколи не пробачимо.
Маліновський присвятив жертвам війни в Україні свій феєричний виступ у Лізі Європи
Кожний день мої думки за мій народ, який страждає і бореться за свою землю", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, напередодні у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Байєра Маліновський забив гол та віддав 2 результативні передачі, чим допоміг бергамаскам здобути перемогу з рахунком 3:2.
Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива
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