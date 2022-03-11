"Нiколи не забудемо, нiколи не пробачимо.

Маліновський присвятив жертвам війни в Україні свій феєричний виступ у Лізі Європи

Кожний день мої думки за мій народ, який страждає і бореться за свою землю", – написав Маліновський на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, напередодні у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Байєра Маліновський забив гол та віддав 2 результативні передачі, чим допоміг бергамаскам здобути перемогу з рахунком 3:2.

Маліновський виграв для Аталанти матч Ліги Європи – Байєр на голову слабший, але інтрига жива