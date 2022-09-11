"Были все условия для победы, но нам не удалось удержать преимущество. Нужно играть все 90 минут и делать своевременные замены. Хорошо, что сейчас есть 5 замен. Сейчас у меня много игроков, жаждущих успеха. Будет нормально, если в следующем матче Эдерсон выйдет вместо Пашалича, а Малиновский уступит место Лукману.

Слабая игра Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – Кремонезе – 1:1

Эмоции Муриеля после замены? У него были моменты и неплохой тайм, но есть другие игроки, которые добавляют нам активности. Видел, что он бросал свою амуницию. Это плохой сигнал. В других командах он бы играл еще меньше, а здесь получает возможности в почти каждом матче", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Добавим, что ничья позволила Аталанте лишь сравниться с Наполи и Миланом на вершине Серии А – у всех сейчас 14 очков.

Аталанта упустила шанс в Серии А против экс-динамовца – Малиновский нарвался на быстрый гнев тренера и стал... лидером