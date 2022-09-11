Головний тренер Джан П'єро Гасперіні після нічиєї з Кремонезе (1:1) натякнув, що деякі гравці наступний матч розпочнуть не у старті.

"Були всі умови для перемоги, але нам не вдалося втримати перевагу. Потрібно грати всі 90 хвилин і робити вчасні заміни. Добре, що зараз є 5 замін. Зараз у мене багато гравців, які жадають успіху. Буде нормально, якщо в наступному матчі Едерсон вийде замість Пашаліча, а Маліновський поступиться місцем Лукману.

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Емоції Мурієля після заміни? Він мав моменти і провів непоганий тайм, але є інші гравці, які додають нам активності. Бачив, що він кидав свою амуніцію. Це поганий сигнал. В інших командах він грав би ще менше, а тут отримує можливості у майже кожному матчі", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що нічия дозволила Аталанті лише зрівнятися з Наполі та Міланом на вершині Серії А – у всіх зараз 14 очок.

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