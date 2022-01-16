Аталанта не может рассчитывать на украинского полузащитника в центральном матче 22 тура Серии А.

Руслан Малиновский снова сдал положительный тест на COVID-19, сообщает Football Italia.

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По этой причине наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини не вносил украинца в заявку на игру против Интера. Стоит отметить, что в ноябре Руслан уже болел коронавирусом.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 23 матча, в которых отличился 6-ю голами и двумя ассистами. До встречи с Интером Аталанта подходит на 4-й строчке Серии А.

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