"Задача команды – занять место, которое дает право играть в Лиге чемпионов. Это главная задача, а с остальным посмотрим, как сложится чемпионат. Соперники очень сильны: и Милан, и Интер, и Наполи сейчас набирают ход, и Ювентус.

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Есть много команд, претендующих на место в Лиге чемпионов. Это Рома, Лацио, Фиорентина и другие. Так что во втором круге нам будет очень тяжело. Я считаю, что наша основная задача – попасть в Лигу чемпионов, а завоевать чемпионство у команды задачи нет", – рассказал Малиновский для ТК Футбол.

После 20 туров Серии А Аталанта расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы.

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