Аталанта не може розраховувати на українського півзахисника у центральному матчі 22-го туру Серії А.

Руслан Маліновський знову здав позитивний тест на COVID-19, повідомляє Football Italia.

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З цієї причини наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні не вносив українця до заявки на гру проти Інтера. Варто відзначити, що у листопаді Руслан вже хворів на коронавірус.

У нинішньому сезоні Маліновський провів 23 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами. До зустрічі з Інтером Аталанта підходить на 4-й сходинці Серії А.

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