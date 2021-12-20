"Не думал о трансфере, о том, чтобы куда-то уйти из Аталанты. Сейчас это такой клуб, который готов играть с любой командой. Не всегда мы достигаем нужного результата, но футбол, интенсивность и менталитет внутри команды – для меня это очень высокий показатель уровня этой команды. Мы потеряли несколько очков в этом чемпионате, и если бы мы их не потеряли, могли бы быть еще выше.

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Мы третий сезон играем в Лиге чемпионов, при этом есть такие команды как Наполи, Лацио, которые там не играют, Ювентус на данный момент ниже, чем Аталанта. Это очень тяжелый чемпионат, в котором нужно выкладываться по полной в каждом матче.

Переезд в Англию? На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Нам все нравится здесь, у нас много знакомых. Мистер дает мне игровое время, говорит, что я нахожусь в обойме команды. Для меня это важно, тренер на меня рассчитывает. Но всегда есть трансферные окна, когда есть варианты выбор. Конечно, если будет какой-нибудь топ-клуб, то можно попробовать.

Были некоторые попытки клубов подписать меня, но ни к чему серьезному этому не привело. Но из-за того, что я слышал, Аталанта не очень хотела вступать в эти переговоры. Сумма возможного трансфера? Это только клуб будет решать, поэтому я не знаю", – рассказал Малиновский в программе Прессинг на YouTube.

Добавим, что Руслан провел 21 поединок за Аталанту в текущем сезоне, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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