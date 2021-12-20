"Я чувствовал дискомфорт, были проблемы с мышцами, не был готов. Сыграл в первых двух турах, потому что хотел выступать за сборную. Возможно, не в тот момент подошел. Нужно было лицом к лицу, а я в раздевалке это сказал. Возможно, это обидело... Я когда возвращался в Бергамо, то спокойно разговаривал с ним.

Малиновский может быть интересен Милану и Ювентусу, – скаут

Адекватные люди писали нормальные вещи, поддерживали. Но еще раз повторюсь: там ничего такого не было. Там просто было недоразумение. Мы потом побеседовали с главным тренером одну минуту и ​​все поняли. Это не был долгий разговор, мы через минуту все обсудили и на этом все закончилось.

Считаю, что все вокруг этой ситуации хотели что-нибудь сказать, прокомментировать. Люди ничего не знали об этих моментах, но при этом комментировались. Эта ситуация должна остаться между тренером и футболистом. Эта тема закрыта, все хорошо, не думаю, что ее нужно обсуждать. Уже потом был звонок, но это останется между нами, кто и кому набрал. Мы разговаривали и закрыли все вопросы", – сказал Малиновский в интервью YouTube-каналу pressing .