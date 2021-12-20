"Не думав про трансфер, про те, щоб кудись піти з Аталанти. Наразі це такий клуб, який готовий грати з будь-якою командою. Не завжди ми досягаємо потрібного результату, але той футбол, інтенсивність та менталітет усередині команди – для мене це дуже високий показник рівня цього клубу. Ми втратили кілька очок у цьому чемпіонаті. А якби ми їх не втратили, то могли б бути ще вище.

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Ми третій сезон граємо в Лізі чемпіонів. При цьому є такі команди, як Наполі, Лаціо, які там не грають. Ювентус зараз нижче, ніж Аталанта. Це дуже важкий чемпіонат, у якому потрібно викладатись на повну в кожному матчі.

Переїзд до Англії? Наразі складно відповісти на це запитання. Нам все подобається тут, багато знайомих. Містер надає мені ігровий час, каже, що я перебуваю в обоймі команди. Для мене це важливо, тренер на мене розраховує. Але завжди є трансферні вікна, коли є варіанти, вибір. Звичайно, якщо трапиться якийсь топ-клуб, то можна спробувати.

Були деякі спроби клубів підписати мене, але ні до чого серйозного цього не призвело. Але з того, що я чув, Аталанта не дуже хотіла вступати в ці перемовини. Сума можливого трансферу? Це тільки клуб вирішуватиме, тому я не знаю", – розповів Маліновський у програмі Пресинг на YouTube.

Додамо, що Руслан провів 21 поєдинок у поточному сезоні за Аталанту, забив 5 голів та віддав 1 результативний пас.

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