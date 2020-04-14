Малиновский назвал самых неудобных соперников в Серии А

Полузащитник сборной Украины и бергамской Аталанты Руслан Малиновский поделился мыслями относительно игроков, которым труднее всего противостоять в итальянском первенстве.

"Пауло Дибала (Ювентус – прим.), конечно. И мне очень понравился, когда мы играли с Интером, Лаутаро Мартинес. Возможно, он и не лучший, но для меня он очень сильный нападающий.

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А если брать игроков середины поля, то, по-моему, сейчас Луис Альберто из Лацио один из самых топовых. И, конечно, Марцело Брозович – ключевой игрок Интера", – сказал Малиновский в программе Цыганик Live.

Напомним, Руслан перешел в Аталанту в июле 2019 года из бельгийского Генка за 13,7 млн евро. В текущем сезоне украинец провел за бергамцев 31 поединок, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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