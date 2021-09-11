"Слышал, что Динамо очень хотело пригласить Малиновского. Может, они бы его и забрали, но он не принадлежал Заре, а был в аренде из Шахтера. Он попал в не очень легкую ситуацию, поэтому и поехал в Бельгию. И доказал там своим трудом свою профпригодность.

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Понимал ли я уже тогда, когда он топ? Это было видно сразу, хотя сначала Руслан меня ненавидел и не любил. Он же мой земляк, мы оба из Житомира. Он, наверное, проклинал меня за то, как я его гонял за вес.

Он мне до сих пор говорит, что в Европе на вес не смотрят. Но я даже в Шерифе, с легионерами знаю, что с этим не балуемся. Есть конкретный вес, есть конкретный процент жира. Нарушение – штраф", – сказал Вернидуб в программе "Трендец".

Напомним, Малиновский выступал за Зарю с 2013 по 2015 годы – за это период он провел за луганчан 59 матчей, в которых забил 13 голов.

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