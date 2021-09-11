Украинский наставник тираспольской команды Юрий Вернидуб признался, что не хочет иметь дело с теми, кто не поддержал его на начальном этапе в молдавском клубе.

"Президент клуба мне постоянно говорит об украинцах. Были мысли, кого я хотел взять в Украине, но они не захотели сюда ехать.

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Считают, что здесь слабый чемпионат, хотя я говорил о том, чтобы они пришли и помогли именно в Лиге чемпионов. Однако у украинских футболистов были сомнения, что нам удастся пробиться в еврокубки.

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Теперь уже пошло больше предложений, но я отказываюсь. Человек не захотела приходить и принять участие с самого начала, а я говорю: "Когда был стол пустой – сюда никого не заманить". А теперь мечта сбылась, мы достигли этого, и есть игроки из хороших чемпионатов, которые хотели приехать сюда и играть в Лиге чемпионов", – сказал Вернидуб в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, Юрий Вернидуб стал первым тренером в истории, которому удалось вывести молдавский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

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