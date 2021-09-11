"Чув, що Динамо дуже хотіло запросити Маліновського. Може, вони б його і забрали, але він не належав Зорі, а був в оренді з Шахтаря. Він потрапив у не дуже легку ситуацію, тому і поїхав до Бельгії. І довів там своєю працею свою профпридатність.

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Чи розумів я вже тоді, що він топ? Це було видно відразу, хоча спочатку Руслан мене ненавидів і не любив. Він же мій земляк, ми обидва з Житомира. Він, напевно, проклинав мене за те, як я його ганяв за вагу.

Він мені дотепер говорить, що в Європі на вагу не дивляться. Але я навіть в Шерифі, з легіонерами знаю, що з цим не клеять дурня. Є конкретна вага, є конкретний відсоток жиру. Порушення – штраф", – сказав Вернидуб у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Маліновський виступав за Зорю з 2013 по 2015 роки – за це період він провів за луганців 59 матчів, в яких забив 13 голів.

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