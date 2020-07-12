Маліновський покарав Ювентус розкішним голом

Півзахисник Аталанти з Бергамо Руслан Маліновський відзначився голом у поєдинку 32-го туру італійської Серії А проти туринського Ювентуса. Матч, однак, завершився унічию 2:2.

Українець з'явився на полі з лави запасних на 68-й хвилині, а вже на 81-й вивів "Богиню" вперед.

Сапата голом оформив повторення Аталантою бомбардирського подвигу Ювентуса

Мурієль із лівого флангу відкинув м'яч на Маліновського. Хавбек підробив м'яч, а потім гарматним пострілом пробив із неробочої правої ноги – Щенсни був безсилим. Це вже 6-й м'яч українця в італійській першості в рамках кампанії 2019/20.

Ювентус врятувався від поразки Аталанті завдяки двом пенальті – Маліновський забив шикарний гол

Відео гола Маліновського: