Специалист уже сообщил руководству клуба, что летом их пути разойдутся. Фиорентина начала активные поиски замены и уже сформировала список из четырех претендентов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника кандидатами стали Рафаэле Палладино (работает в Монце), Франческо Фариоли (Ницца), Альберто Джилардино (Дженоа) и Альберто Аквилани (Пиза). Фиорентина больше всего заинтересована в последних двух, которые в свое время были звездами команды. Джилардино сыграл за "Фиалок" 157 матчей (63 гола, 21 ассист), Аквилани провел 103 поединка (15+11).

К слову, в нынешнем сезоне немало тренеров решились сообщить о прекращении сотрудничества со своими клубами заранее. Тренд задали Юрген Клопп и Хави Эрнандес, которые летом покинут Ливерпуль и Барселону соответственно.

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