"Что будет в следующем сезоне? Я привязан к этому клубу, болельщикам, городу. В ноябре я подписал продление контракта, но с тех пор многое изменилось. Многое будет зависеть от решения клуба, но я готов к любому развитию, даже если оно выйдет за рамки контракта. Мы еще не говорили и сделаем это только после завершения нынешнего сезона.

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Чтобы оставаться на вершине и развиваться, нужны динамичные решения на рынке. Даже командам-победителям нужны новые элементы, новые решения. Мы явно эволюционировали по сравнению с Аталантой 6 лет назад. На этот раз мы не стали хуже, но другие команды существенно усилились, и держаться в когорте лучших стало гораздо труднее. Такая ситуация опасна для Аталанты. Этот сезон кажется неудачным для нас", – приводит слова Гасперини Sport Mediaset.

Напомним, специалист работает в Аталанте с лета 2016-го, а действующий контракт рассчитан до 2024-го. Гасперини сделал Аталанту регулярным участником Лиги чемпионов, но в этом сезоне команда Малиновского сдала и претендует максимум на Лигу Европы.

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