"Що буде в наступному сезоні? Я прив'язаний до цього клубу, вболівальників, міста. У листопаді я підписав продовження контракту, але відтоді багато що змінилось. Багато буде залежати від рішення клубу, але я готовий до будь-чого, навіть якщо воно вийде за рамки контракту. Ми ще не говорили і зробимо це лише після завершення нинішнього сезону.

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Щоб залишатися на вершині і розвиватися, потрібні динамічні рішення на ринку. Навіть командам-переможцям потрібні нові елементи, нові рішення. Ми явно еволюціонували у порівнянні з Аталантою 6 років тому. Цього разу ми не стали гіршими, але інші команди суттєво підсилились, і триматися в когорті найкращих стало значно важче. Така ситуація небезпечна для Аталанти. Цей сезон здається невдалим для нас", – наводить слова Гасперіні Sport Mediaset.

Нагадаємо, фахівець працює в Аталанті з літа 2016-го, а чинний контракт розрахований до 2024-го. Гасперіні зробив Аталанту регулярним учасником Ліги чемпіонів, але в цьому сезоні команда Маліновського дещо здала і претендує максимум на Лігу Європи.

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