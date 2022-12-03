"Зимой Наполи будет подписывать только тех, кого давно отслеживал, и кого одобрили скауты. Малиновский? Раньше Наполи не слишком интересовался им, потому что имел тогда в составе Фабиана Руиса и похожих игроков.

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Сейчас клуб ищет конкурента для Зелиньски, но это будет не Малиновский. Также им нужен игрок вроде Ангисса. На самом деле Малиновский был бы идеальным для Лучано Спаллетти, ведь этот футболист предлагает два-три разных варианта на поле", – сказал Антонелли в комментарии Calcio Napoli 24.

Напомним, Наполи идет лидером Серии А и до сих пор не проиграл ни одного матча в чемпионате. Малиновский блекло провел первую часть кампании и снова оказался в эпицентре слухов об уходе из Аталанты.

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