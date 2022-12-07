Руслан Маліновський отримав альтернативний шлях для переходу в команду зі столиці Великої Британії.

Вест Хем також зацікавлений у послугах 29-річного хавбека Аталанти, стверджує Il Giorno.

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Варіант з Тоттенхемом відпадає через судові проблеми, які виникли у спортивного директора "шпор" Фабіо Паратічі. Аталанта вимагає за українця 16-18 млн євро – таку суму взимку здатні заплатити лише заможні клуби АПЛ. Минулого літа Вест Хем попрощався з Андрієм Ярмоленком, але "молоти" можуть повернути інтерес українських вболівальників завдяки потенційному трансферу Маліновського.

Додамо, що у новому сезоні легіонер Аталанти втратив довіру головного тренера Джан П'єро Гасперіні і став гравцем ротації: 18 неповних матчів, 2 голи та стільки ж асистів.

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