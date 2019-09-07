Малиновский мог оказаться в Роме, Милане или Бундеслиге – агент ФИФА

Аталанта была далеко не единственным претендентом на полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

"Малиновский – футболист, которого все хотели в центр поля. Рома, Сампдория, Милан. Как и в Бундеслиге, кроме клубов топ-4. В январе его хотела подписать Рома, но Генк решил сохранить Руслана в команде, чтобы выиграть чемпионат.

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Малиновский – атакующий полузащитник, Гасперини хочет ставить его чуть выше линии полузащитников. Он качественный и сильный игрок. Переговоры были тяжелыми, постоянно говорилось о повышении цены. Но желание игрока было решающим. И Аталанта сильно хотела этого перехода", – сказал агент ФИФА Стефано Антонелли в комментарии Tuttomercato.

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Заметим, что лидер сборной Украины перешел в клуб из Бергамо летом этого года из бельгийского Генка. Итальянцы заплатили за хавбека 13,7 млн евро.