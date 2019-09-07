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Маліновський міг опинитися в Ромі, Мілані або Бундеслізі, – агент ФІФА

18:10 567 Читать на русском
Маліновський міг опинитися в Ромі, Мілані або Бундеслізі, – агент ФІФА
Руслан Маліновський / Твіттер Аталанти

Аталанта була далеко не єдиним претендентом на півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

"Маліновський – футболіст, якого всі хотіли в центр поля. Рома, Сампдорія, Мілан. Як і в Бундеслізі, крім клубів топ-4. У січні його хотіла підписати Рома, але Генк вирішив зберегти Руслана в команді, щоб виграти чемпіонат.

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Маліновський – атакувальний півзахисник, Гасперіні хоче ставити його трохи вище лінії півзахисників. Він якісний і сильний гравець. Переговори були важкими, постійно йшлося про підвищення ціни. Але бажання гравця було вирішальним. І Аталанта сильно хотіла цього переходу", - сказав агент ФІФА Стефано Антонеллі в коментарі Tuttomercato.

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Зауважимо, що лідер збірної України перейшов у клуб з Бергамо влітку цього року з бельгійського Генка. Італійці заплатили за хавбека 13,7 млн євро.

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Трансфери Українці за кордоном Сампдорія Сампдорія Аталанта Аталанта Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Мілан Мілан Рома Рома
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