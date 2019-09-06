Малиновский: Постепенно адаптируюсь к игре за Аталанту

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский рассказал об адаптации в итальянском клубе.

"Сейчас я много работаю, чтобы понять философию игры команды. Футбол в Италии очень интенсивный, нужно быть хорошо готовым физически. Я считаю, что переход был правильным шагом с моей стороны, потому что Серия А входит в топ-5 сильнейших лиг Европы и здесь есть возможность прогрессировать.

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Также есть много моментов по тактике, подготовки, но, думаю, у меня постепенно выходит адаптироваться. У нас тренер разговаривает только на итальянском, так что учу еще и местный язык

Помогал ли Шевченко в статусе экс-игрока Серии А? Пока что нет, не было времени пообщаться на эту тему. Как я отреагировал на предстоящие матчи против Шахтера в Лиге чемпионов? Я больше удивился, когда увидел, что Шахтер в третий раз подряд сыграет с Манчестер Сити. Вообще это будет интересно, у нас хорошая группа", – рассказал Малиновский в комментарии Команда№1.

Напомним, Малиновский подписал контракт с итальянским клубом на 5 лет. По неофициальной информации, Генк получил за 26-летнего украинца 13,7 млн евро.

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