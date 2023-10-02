"Я выступал за сборную на этой позиции, на ней мне больше нравится играть.

Предголевой пас Малиновского в видеообзоре матча Удинезе – Дженоа – 2:2

Мне нужно научиться играть здесь, ведь каждая команда разная. Я стараюсь играть лучше в каждом матче", – цитирует Малиновского TMW.

Напомним, накануне Дженоа на выезде расписала боевую ничью с Дженоа (2:2). Малиновский на эту игру вышел в основе на позиции центрального полузащитника и провел на поле 67 минут. Украинец поучаствовал во втором голе своей команды, отдав предголевой пас и мог забивать со штрафного, но немного промахнулся.

Дженоа в добавленное время упустила победу над Удинезе – Малиновский отдал предголевой пас и имел шанс со штрафного