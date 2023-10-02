"Я виступав за збірну на цій позиції, на ній мені більше подобається грати.

Передгольовий пас Маліновського у відеогляді матчу Удінезе – Дженоа – 2:2

Мені потрібно навчитися грати тут, адже кожна команда різна. Я намагаюся грати краще у кожному матчі", – цитує Маліновського TMW.

Нагадаємо, напередодні Дженоа на виїзді розписала бойову нічию з Дженоа (2:2). Маліновський на цю гру вийшов в основі на позиції центрального півзахисника і провів на полі 67 хвилин. Українець взяв участь у другому голі своєї команди, віддавши передгольовий пас і міг забивати зі штрафного, але трохи схибив.

Дженоа у доданий час втратила перемогу над Удінезе – Маліновський віддав передгольовий пас і мав шанс зі штрафного