В составе Дженоа с первых минут появился украинский полузащитник Руслан Малиновский и внес свою лепту в общую победу. Уже на 14-й минуте "грифоны" вышли вперед: помогла ошибка Сильвестри, который неудачно выбил мяч прямо на Френдрупа. Тот отпасовал на Гудмундссона и Альберт с линии штрафной пробил кипера. Не прошло и 10 минут, как Удинезе отыгрался – Лукка забил свой первый гол в Серии А.

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В середине тайма Гудмундссон оформил дубль: Де Винтер поборолся в воздухе, сфера отскочила к исландцу и тот добил в правый угол. Радость, однако, была преждевременной – арбитр сигнализировал об офсайде и гол отменили. На 36-й минуте Дженоа получила право на штрафной и к мячу подошел Малиновский. Украинец с левой смачно разрядил свою пушку, но немного неточно – рядом с правой стойкой. Вскоре Руслан подавал со стандарта с левого фланга, но навес не удался и мяч перелетел через всех участников встречи и скрылся за пределами поля.

Дженоа, однако, ушла на перерыв побеждая – Гудмудссон забил свой третий гол в матче. Помог рикошет, после которого сфера влетела в ближний верхний угол. К слову, предголевой пас на свой счет записал Малиновский. Сразу после перерыва украинец оказался на газоне и долго не мог прийти в себя. В конце концов на 67-й минуте его заменили на Кутлу.

Гости давили и стремились сравнять. Несколько раз представители "бьянконерри" падали в штрафной соперника, требуя пенальти. В конце матча Месиас мог закрывать игру, но пожадничал с передачей и бил с острого угла. Неточно. Выстоять, однако, Дженоа не удалось: уже в добавленное время Маттуро, только что вышедший на замену, срезал мяч в свои ворота после навеса с углового. На четвертой компенсированной Ловрич получил красную карточку, помешав выходу соперника на свои ворота. Реализовать численное большинство генуэзцам не хватило времени. Ничья принесла Удинезе 4 очка и семнадцатую строчку турнирной таблицы, Дженоа набрала 8 баллов и стала двенадцатой.

За время, проведенное на поле, Малиновский 33 раза коснулся мяча, отдал 2 из 6 удачных пасов, совершил 1 блокировку, нанес 1 удар мимо ворот, заработал 1 фол, дважды был обыгран в дриблинге, 10 раз терял мяч, а точность его передач составляла 75%. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6,3 балла.

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