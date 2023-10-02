Предголевой пас Малиновского в видеообзоре матча Удинезе – Дженоа – 2:2
В поединке 7-го тура Серии А Дженоа расписала боевую ничью с Удинезе (2:2). Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Еще до середины тайма команды обменялись голами: сначала Гудмундссон после детской ошибки Сильвестри вывел Дженоа вперед, а вскоре Лукка первым голом в Серии А восстановил статус-кво.
Дженоа в добавленное время упустила победу над Удинезе – Малиновский отдал предголевой пас и имел шанс со штрафного
На перерыв генуэзцы ушли побеждая – исландец забил свой третий гол в матче (второй отменили из-за офсайда). Помог рикошет, а предголевой пас в свой актив записал Малиновский.
Перед этим украинец мог забивать со штрафного, но не хватило точности. Выстоять Дженоа не смогла: уже в добавленное время Маттурро срезал мяч в собственные ворота, пытаясь спасти после навеса с углового.