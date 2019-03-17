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Малиновский отличился голом, но это не помогло Генку удержать победу над Зюлте-Варегемом

21:33 166 Читати українською
Малиновский отличился голом, но это не помогло Генку удержать победу над Зюлте-Варегемом
Малиновский отличился в воротах Зюлте-Варегем / Фото ФК Генк

Состоялся поединок 30-го тура чемпионата Бельгии Зюлте-Варегем – Генк.

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии лидер турнира Генк приехал в гости к Зюлте-Варегему.

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Хозяева быстро открыли счет, но украинская сила Генка в лице Руслана Малиновского уже через 6 минут выровняла положение. Хавбек сборной Украины головой замкнул хороший пас партнера. До перерыва Генк уже был впереди.

Во втором тайме команды еще раз обменялись голами и только перед самым финальным свистком хозяевам удалось вырвать ничью.

Такой результат оставил Генк уверенным лидером чемпионата с отрывом от ближайшего преследователя на 7 очков. Однако во втором этапе чемпионата набранные очки будут поделены на два.

Стоит отметить, что к этому поединку Руслан не забивал в течение 11 матчей подряд за Генк.

Видео гола Малиновского:

Теги
Бельгия Видеоновости Украинцы за рубежом Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк
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