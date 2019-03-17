Малиновский отличился голом, но это не помогло Генку удержать победу над Зюлте-Варегемом

Состоялся поединок 30-го тура чемпионата Бельгии Зюлте-Варегем – Генк.
В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии лидер турнира Генк приехал в гости к Зюлте-Варегему.
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Хозяева быстро открыли счет, но украинская сила Генка в лице Руслана Малиновского уже через 6 минут выровняла положение. Хавбек сборной Украины головой замкнул хороший пас партнера. До перерыва Генк уже был впереди.
Во втором тайме команды еще раз обменялись голами и только перед самым финальным свистком хозяевам удалось вырвать ничью.
Такой результат оставил Генк уверенным лидером чемпионата с отрывом от ближайшего преследователя на 7 очков. Однако во втором этапе чемпионата набранные очки будут поделены на два.
Стоит отметить, что к этому поединку Руслан не забивал в течение 11 матчей подряд за Генк.
Видео гола Малиновского: