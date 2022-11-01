Летом 29-летний Малиновский был близок к уходу из Аталанты, но в итоге остался в Бергамо. Впрочем, Джан Пьеро Гасперини не слишком доверяет игроку сборной Украины, поэтому в январе трансфер полузащитника может состояться.

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В услугах Руслана заинтересованы три клуба АПЛ – Тоттенхэм, Вест Хэм и Ноттингем Форест. Также есть интерес французского Марселя, еще претендующего на выход в плей-офф ЛЧ. Они готовы воспользоваться положением украинца в Аталанте и подписать его в зимнее трансферное окно. Шансы на то, что украинец сменит клуб, достаточно высоки, ведь за несколько месяцев его роль изменилась от незаменимого к запасному, сообщает Calciomercato.

В сезоне 2022/23 Малиновский потерял место в основе команды Джан Пьеро Гасперини – 11 выходов на поле, 1 гол, 1 ассист. Соглашение украинца с Аталантой действует до лета 2024 года.

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