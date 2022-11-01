Влітку 29-річний Маліновський був близьким до відходу з Аталанти, але в підсумку залишився в Бергамо. Втім, Джан П'єро Гасперіні не надто довіряє гравцю збірної України, тому в січні трансфер півзахисника таки може відбутися.

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У послугах Руслана зацікавлені три клуби АПЛ – Тоттенхем, Вест Хем і Ноттінгем Форест. Також є інтерес французького Марселя, який ще претендує на вихід у плей-офф ЛЧ. Усі вони готові скористатися становищем українця в Аталанті та підписати його у зимове трансферне вікно. Шанси на те, що українець змінить клуб, є доволі високими, адже за кілька місяців його роль змінилася від незамінного до запасного, повідомляє Calciomercato.

У сезоні 2022/23 Маліновський втратив місце в основі команди Джан П'єро Гасперіні – 11 виходів на поле, 1 гол, 1 асист. Угода українця з Аталантою чинна до літа 2024 року.

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