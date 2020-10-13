"Хотел ли Наполи Малиновского? Да, Наполи был заинтересован, но никакие переговоры так и не начались. Я уже объяснял это раньше – правда заключается в том, что он никогда не думал о других предложениях, каких-то переговорах. Был определенный интерес, но не более того.

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Сейчас не лучшее время думать о прощании с Аталантой. Команда выглядит очень хорошо, и это нормально, что другие клубы интересуются моим клиентом и некоторыми его партнерами. Нам очень хорошо в Бергамо и мы не думаем о переезде, осознавая, что Джан Пьеро Гасперини очень уважает Руслана", – приводит слова Серебренникова CalcioAtalanta.

Добавим, что Малиновский провел 3 матча (один с первых минут) в сезоне 2020/21 и отметился одним ассистом.

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