Прогнозируемо на вершине списка оказался Ювентус, который суммарно платит своим игрокам 236 млн евро в год. Далее с большим отставанием идет Интер (149 млн), Рома (112), Наполи (105) и Милан (90).

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Аталанта, которая второй год подряд финиширует среди лидеров, имеет довольно скромный зарплатный бюджет – лишь 10-й среди всех команд лиги. Бергамаски суммарно тратят 42,6 млн евро.

Наш Руслан Малиновский с 1 млн евро в год – восьмой среди игроков Аталанты по уровню зарплаты. Больше всего (2 млн) зарабатывает капитан Папу Гомес. В общем, украинца опережают только лидеры "нерадзурри", а также один летний новичок – россиянин Алексей Миранчук.

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