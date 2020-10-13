"Чи хотів Наполі Маліновського? Так, Наполі був зацікавлений, але жодні переговори так і не почалися. Я вже пояснював це раніше – правда полягає в тому, що він ніколи не думав про інші пропозиції, якісь переговори. Був певний інтерес, але не більше того.

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Зараз не найкращий час думати про прощання з Аталантою. Команда виглядає дуже добре, і це нормально, що інші клуби цікавляться моїм клієнтом та деякими його партнерами. Нам дуже добре в Бергамо і ми не думаємо про переїзд, усвідомлюючи, що Джан П'єро Гасперіні дуже поважає Руслана", – наводить слова Серебреннікова CalcioAtalanta.

Додамо, що Маліновський провів 3 матчі (лише один з перших хвилин) у сезоні 2020/21 та відзначився одним асистом.

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