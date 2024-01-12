"Екубан вибув через м'язову напругу. Торсбю і Пушкаш також недоступні. Ми щойно продали Дрегушіна, а Спенс встиг провести тільки одне тренування.

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На кількісному рівні у нас виникла певна надзвичайна ситуція. Втім, я довіряю тим, хто буде готовий. Маліновський мав невелику проблему, але він повинен бути доступний", – заявив Джилардіно на прес-конференції.

Нагадаємо, матч Дженоа – Торіно відбудеться 13 січня, початок о 16:00. "Грифони" поступаються супернику 2 позиціями і 6 очками.

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