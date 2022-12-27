Украинец остается желанным игроком в лондонском клубе, однако руководство "шпор" недовольно условиями со стороны Аталанты.

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"Бергамаски должны четко решить, хотят они отпустить Малиновского или нет. Тоттенхэм по-прежнему интересуется игроком, но сейчас не ведет переговоры с Аталантой. Это потому, что условия соглашения не такие, как хочет Тоттенхэм", – заявил инсайдер Фабрицио Романо в комментарии Give me Sport. Вторым препятствием может стать возраст Малиновского, которому в мае исполнится 30 лет.

"У меня отличные отношения с клубом и руководством. Мы попытаемся найти решение, не отступая от нашего видения. Тоттенхэм хочет действовать, но с молодыми перспективами игроками, не имеющими большой зарплаты. Примеры для нас – Кулусевски и Бентанкур", – отметил главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте.

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