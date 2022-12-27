Українець залишається бажаним гравцем у лондонському клубі, однак керівництво "шпор" невдоволене умовами з боку Аталанти.

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"Бергамаски мають чітко вирішити, хочуть вони відпустити Маліновського чи ні. Тоттенхем, як і раніше, цікавиться гравцем, але зараз не веде переговори з Аталантою. Це тому, що умови угоди не такі, як хоче Тоттенхем", – заявив інсайдер Фабріціо Романо у коментарі Give me Sport. Другою перешкодою може стати вік Маліновського, якому у травні виповниться 30 років.

"У мене чудові стосунки з клубом та керівництвом. Ми спробуємо знайти рішення, не відступаючи від нашого бачення. Тоттенхем хоче діяти, але з молодими перспективами гравцями, які не мають великої зарплати. Приклади для нас – Кулусевскі та Бентанкур", – відзначив головний тренер Тоттенхема Антоніо Конте.

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