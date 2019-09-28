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Малиновский и Муриэль способны сделать разницу, – Гасперини

12:33 52 Читати українською
Малиновский и Муриэль способны сделать разницу, – Гасперини
Руслан Малиновский / фото: ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлением от игры летних новичков команды Руслана Малиновского и Луиса Муриэля.

 

"Малиновский – дорогое в определенном смысле приобретение, но очень убедительное. Исполнительный директор Лука Перкасси принял это решение.

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Теперь у нас есть Муриэль и Малиновский, они могут сделать разницу. Мы понемногу вводим их в команду. Команда не сильно изменилась, в этом и есть наше преимущество", – цитирует Гасперини Sosfanta Calciomercato.

Напомним, Руслан Малиновский перебрался в Аталанту из Генка прошлым летом за 12,5 млн евро. За свою новую команду украинец провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Добавим, что Аталанта после пяти туров Серии А занимает 3 место в турнирной таблице, и встретится с донецким Шахтером 1 октября в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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Теги
Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Аталанта - Шахтер Луис Муриэль Луис Муриэль Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Италия
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