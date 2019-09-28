Маліновський та Мурієль здатні зробити різницю, – Гасперіні

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженням від гри літніх новачків команди Руслана Маліновського та Луїса Мурієля.

"Маліновський – дороге в певному сенсі придбання, але дуже переконливе. Виконавчий директор Лука Перкассі прийняв це рішення.

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Тепер у нас є Мурієль і Маліновський, вони можуть зробити різницю. Ми потроху вводимо їх в команду. Команда не сильно змінилася, в цьому і є наша перевага", – цитує Гасперіні Sosfanta Calciomercato.

Нагадаємо, Руслан Маліновський перебрався до Аталанти з Генка минулого літа за 12,5 млн євро. За свою нову команду українець провів 5 матчів, результативними діями не відзначався.

Додамо, що Аталанта після п'яти турів Серії А посідає 3 місце в турнірній таблиці, і зустрінеться з донецьким Шахтарем 1-го жовтня в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.

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