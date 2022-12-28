Полузащитник Специи Виктор Коваленко пока не впечатляет в Италии.

Ценник хавбека Аталанты Руслана Малиновского на портале Transfermarkt не изменился – 30 млн евро.,

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Другой украинский представитель в Италии Виктор Коваленко, выступающий за Специю, подешевел. Цена на 25-летнего хавбека снизилась с 4 млн евро до 3,5 млн. Напомним, Специя арендовала Виктора, контракт украинца принадлежит Аталанте.

В нынешнем сезоне Серии А Коваленко провел 12 матчей, в которых отличился голом и двумя ассистами. Малиновский за 17 поединков – 4 гола и ассист.

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