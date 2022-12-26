Специя, где выступает украинец Виктор Коваленко, уже зимой может произвести ротацию на тренерском мостике.

Руководство "орлят" контактировало с Марко Джампаоло по поводу возможности возглавить команду, сообщает журналист Николо Скира.

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Если сторонам удастся договориться, они подпишут контракт до 2023 года с опцией пролонгации. Джампаоло с января 2021-го, когда покинул Торино, находится без работы. Также он возглавлял Милан, Сампдорию, Эмполи и ряд итальянских коллективов.

Сейчас Специю тренирует бывший игрок Барселоны, ПСЖ, Атлетико и Интера Тьягу Мотта. Его подопечные опережают идущую в зоне вылета Дженоа Шевченко на 5 зачетных баллов.