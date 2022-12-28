Півзахисник Спеції Віктор Коваленко поки не вражає в Італії.

Цінник хавбека Аталанти Руслана Маліновського на порталі Transfermarkt не змінився – 30 млн євро.

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Інший український представник в Італії Віктор Коваленко, який виступає за Спецію, подешевшав. Ціна на 25-річного хавбека знизилась з 4 млн євро до 3,5 млн. Нагадаємо, Спеція орендувала Віктора, контракт українця належить Аталанті.

У нинішньому сезоні Серії А Коваленко провів 12 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами. Маліновський за 17 поєдинків – 4 голи та асист.

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