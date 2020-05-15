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Малиновский и гранды Серии А бастуют против новых правил – возобновление сезона под угрозой

10:07 94 Читати українською
Малиновский и гранды Серии А бастуют против новых правил – возобновление сезона под угрозой
Рулсан Малиновский с партнером / Atalanta

Итальянский чемпионат рискуют не доиграть из-за критических разногласий во взглядах между клубами и федерацией.

Федерация футбола Италии совместно с органами здравоохранения разработала правила возобновления сезона, согласно которым каждая команда обязана в полном составе уйти на карантин, если хотя бы у одного футболиста будет выявлен коронавирус.

Серия А официально объявила дату возобновления сезона

Не менее 9 клубов лиги (Интер, Милан, Наполи, Аталанта, Фиорентина, Кальяри, Верона, Сампдория, Дженоа) выступают против этих правил. Они отказываются начинать с понедельника тренировки, если руководство не изменит регламент, информирует Football Italia со ссылкой на ведущие итальянские издания.

По мнению перечисленных клубов, такое возобновление сезона не имеет смысла, поэтому стоит использовать опыт Бундеслиги, где будут сажать на карантин только тех, кто сдал положительный тест на COVID-19.

Единственный реальный способ избежать новых случаев заболевания до конца сезона – замкнуть игроков на базах до конца сезона. Однако в Интере уже сообщили, что не смогут это реализовать. Стороны далеки от компромисса, поэтому возможно досрочное прекращение сезона Серии А.

Напомним, что Серия А ушла на вынужденную паузу в начале марта. Пока местные команды провели по 25-26 матчей первенства.

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