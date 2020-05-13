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Серия А официально объявила дату возобновления сезона

18:57 52 Читати українською
Серия А официально объявила дату возобновления сезона
Криштиану Роналду / LaPresse

Очередной ведущий европейский чемпионат решил, когда возобновит прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Матчи чемпионата Италии возобновятся 13 июня, сообщает официальный сайт Серии А.

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Такое решение было принято ассамблеей первенства и учитывает требования Совета министров Италии и медицинских протоколов. С 18 мая клубы могут возобновить командные тренировки. Пока же игроки занимаются индивидуально.

Напомним, что Серия А ушла на вынужденную паузу в начале марта. В данный момент местные команды провели по 25-26 матчей первенства.

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коронавирус Италия Серия А Главное
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