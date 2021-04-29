EA Sports в своем Twitter представила команду 31-й недели FIFA 21, состоящей из 23 игроков, которые проявили себя наиболее ярко.

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В этом списке нашлось место Цыганкову и Малиновскому. Виктор оформил дубль в поединке с Ингульцом (5:0), победа в котором гарантировала киевлянам досрочное чемпионство. А вот Руслан записал в свой актив гол и пас в матче против Болоньи (5:0).

К слову, хавбек Аталанты в 37 встречах текущего сезона отметился 7 голами и 9 ассистами, а полузащитник Динамо забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач в 31 поединке.

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