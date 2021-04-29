EA Sports у своєму Twitter представила команду 31-го тижня FIFA 21, що складається з 23 гравців, які проявили себе найяскравіше.

Маліновський не перейде в Інтер – італійський ЗМІ пояснив причину

У цьому списку знайшлось місце Циганкову та Маліновському. Віктор оформив дубль в поєдинку з Інгульцем (5:0), перемога в якому гарантувала киянам дострокове чемпіонство. А от Руслан записав до свого активу гол і пас в матчі проти Болоньї (5:0).

До слова, хавбек Аталанти у 37 зустрічах поточного сезону відзначився 7 голами та 9 асистами, а півзахисник Динамо забив 14 м'ячів та віддав 9 гольових передач у 31 поєдинку.

Динамо стало чемпіоном України 2021: Циганкова не спинити, 5 голів у "золотому" матчі, гольова українізація Луческу