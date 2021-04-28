Хавбек Аталанты Руслан Малиновский, похоже, продолжит свои выступления в Бергамо.

Интер проявляет серьезный интерес к украинской звезде. Правда, Малиновский не переедет в Милан, информирует CalcioMercato со ссылкой на Corriere di Bergamo.

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27-летний хавбек "Богини" имеет особое задание в схеме Джан Пьеро Гасперини. Руслан, по замыслу наставника, должен стать новым Папу Гомесом, который в зимнее трансферное окно перебрался из Аталанты в Севилью после скандала.

К слову, контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до лета 2023-го, а портал Transfermarkt оценивает Руслана в 21 млн евро. Полузащитник в 37 встречах текущего сезона отметился 7 голами и 9 ассистов.

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