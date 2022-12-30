Товарищеский матч

Аталанта – Крема – 10:1

Голы: Малиновский, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Пашалич, 33, Дзаппакоста, 45+1, Муриель, 73 (пен.), 86, Скальвини, 83 – ?

Соперником Малиновского и компании стала Крема, которая даже в Серии D является лишь середняком.

Гол и ассист Малиновского в спарринге Аталанты – видеообзор победы бергамасков со счетом 10:1

Украинец вышел в основе и именно он открыл счет. Аталанта откровенно куражилась, а больше всего мячей забил Дуван Сапата – в активе колумбийского бомбардира покер. В итоге подопечные Гасперини остановились на счете 10:1.

Уже 4 января Аталанта возобновляет сезон матчем против Специи Виктора Коваленко. Напомним, бергамаски пошли на паузу шестыми, отставая от зоны ЛЧ на 3 очка.

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