Аталанта разбила итальянскую Крему в товарищеском матче, а Руслан Малиновский записал два результативных действия в свой актив.

Товарищеский матч

Аталанта – Крема – 10:1

Голы: Малиновский, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Пашалич, 33, Дзаппакоста, 45+1, Муриель, 73 (пен.), 86, Скальвини, 83 – ?

Счет в игре открыл Малиновский фирменным дальним ударом. Дело продолжили Сапата и Пашалич, а Дзаппакоста сделал счет 4:0. Старт второго тайма начался с очередного гола Аталанты. Малиновский присоединился к взятию ворот – его дальний удар голкипер отразил прямо на Сапату.

Малиновский голом присоединился к победе Аталанты с сокрушительным счетом 10:1

Крема отыграла один мяч благодаря рикошету, но бергамаски добили соперника. Сначала Муриель реализовал пенальти, затем Сапата превратил в гол роскошную передачу Малиновского. Колумбийские форварды в конце игры забили еще по мячу, еще один гол в активе Скальвини.