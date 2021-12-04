Наполи – Аталанта: Малиновский выходит в основе – онлайн-трансляция матча Серии А
Аталанта встречается с Наполи в рамках 16 тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на футбол 24.
Матч Наполи – Аталанта стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию, а посмотреть поединок в прямом эфире можно на MEGOGO.
Стартовые составы команд
Наполи: Оспина – Малькьюи, Ррахмани, Жезус, Руй – Ди Лоренцо, Лоботка, Зелински, Эльмас – Лосано, Мертенс.
Запасные: Мане, Марфелла, Гулям, Демме, Мерет, Петанья, Политано, Унас.
Аталанта: Муссо – Толой, Демираль, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Де Рон, Меле – Пессина – Малиновский, Сапата.
Запасные: Джимшити, Иличич, Копмайнерс, Миранчук, Муриель, Пашалич, Песселья, Пикколи, Росси, Скальвини, Спортьелло, Хатебур.
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