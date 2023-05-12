"Это правда, что Малиновский терял важные мячи во втором тайме матча с Лансом, но он был хорош в битве с Лионом.

Марсель свирепствует из-за несправедливого судейства – клуб Малиновского насчитал кучу ошибок и просит уважения

Это именно тот игрок, которого мы хотели пригласить в нашу команду, ведь он очень техничный и фантастически умный. Он понимает футбол. Конечно, Руслан чувствует давление, и ему, как и каждому иностранцу, нужно адаптироваться, особенно потому, что он прибыл из итальянской лиги. Переход в большие клубы имеет последствия. Но я верю в него, его талант, а также в его человеческие качества", – цитирует Тудора RMC.

Напомним, в текущем сезоне Малиновский провел за Марсель 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Уже в воскресенье, 14 мая, украинец будет иметь шанс улучшить свою статистику – провансальцы в матче 35-го тура будут принимать Анже. Начало встречи в 21:45.

Малиновский опустился на третье место – Ланс победил Марсель в очном поединке за путевку в Лигу чемпионов