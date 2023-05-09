"После 34 туров Марсель видит множество решений, принятых против него в сезоне 2022/23. Олимпик Марсель всегда стремится поддерживать очень конструктивный подход к руководству и всем участникам французского футбола. Тем не менее, Марсель теперь вынужден реагировать, поскольку клуб сталкивается с большим количеством спорных решений, которые уже серьезно повлияли на его сезон.

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С одной стороны, OM сожалеет о несправедливом обращении, связанном с отсутствием последовательности в применении правил использования VAR. Алексису Санчесу с VAR зафиксировали фол после контакта с защитником Ланса (34 тур, 1:2), а в аналогичной ситуации не заметили нарушения защитника Монако против Колашинаца (20 тур, 1:1). Другие судейские решения также оказались крайне неблагоприятными для Марселя, повлияв, например, на результат матчей против ПСЖ (11 тур, 0:1, рука в штрафной) и против Страсбура (27 тур, 2:2, удаление Леонардо Балерди).



Кроме того, Олимпик отмечает вопиющие разногласия в разработке спортивного календаря 2022/23. OM пришлось после международных перерывов в сентябре и марте играть матчи пятницы, то есть через 48 часов после возвращения многих наших игроков из сборных. Это 9 тур против Анже (0:3) и 29 против Монпелье (1:1). На OM также отразился финал Кубка Франции. Прямой конкурент в 33 туре получил уставшего соперника, который всего 3 дня назад провел изнурительный финал.

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В конце концов Марсель удивлен некоторыми решениями Дисциплинарного комитета лиги. После применения нашими фанатами пиротехнических устройств было частичное закрытие южной трибуны на матч ОМ – Ланс (12 тур, 0:1). А фанатов соперника в похожем контексте никак не наказали.



Учитывая цену этих решений, Марсель просит большего уважения к себе и большей последовательности в принятии решений в будущем, чтобы гарантировать честность соревнований", – говорится на официальном сайте клуба Руслана Малиновского.

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